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Президент США Дональд Трамп рассказал своим сторонникам об идее установить солнечные батареи на стене вдоль границы с Мексикой, которую он предлагает построить.

Выступая на митинге в Айове, он рассказал, что батареи смогут производить дешевую энергию и помогут оплатить строительство скандальной стены.

Он также заявил, что план принадлежит исключительно ему: "Отличная задумка, правда? Хорошая? Моя идея".

Однако предложения установить солнечные панели на стену поступали американским властям и ранее.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить незаконную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Он также обещал, что заставит Мекику оплатить строительство, однако президент Энрике Пьнья Ньето отклонил этот план.

Выступая на митинге, походившем на предвыборное мероприятие, Трамп заявил ликующим сторонникам, что поделится с ними идеей, о которой они еще не слышали.

"Мы думаем о чем-то уникальном, мы думаем о южной границе, где много солнца и жары. Мы думаем построить стену как "солнечную стену", чтобы она производила энергию и окупалась. Таким образом, Мексике придется платить гораздо меньше, и это хорошо, правда?", - порадовался Трамп.

"Стена с солнечной энергией, батареи, красота. Я имею в виду, подумайте об этом, чем выше она будет, тем больше пользы принесет", - добавил президент.

Более 200 компаний предоставили свои проекты стены на границе, откликнувшись на соответствующее предложение министерства внутренней безопасности США.

Среди них по меньшей мере одна компания - Gleason Partners из Лас-Вегаса - предложила стену из стали, цемента и солнечных батарей.

В апреле американские СМИ сообщали, что Трамп поднял тему солнечных батарей во время переговоров с конгрессменами-республиканцами в Белом доме.

Двое ученых также предложили идею стены с солнечными батареями в статье для Wall Street Journal в марте.