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Шесть заключённых округа Полк во Флориде спасли жизнь офицера, который внезапно потерял сознание на работе из-за влажности 100% и высокой температуры в тот день.

Мужчина пытался самостоятельно позвонить 911, однако не успел это сделать и рухнул на пол. К счастью, в этот момент рядом с ним находились заключённые, которые сняли с полицейского бронежилет и начали делать ему искусственное дыхание, пока не приехала скорая, сообщает 11 Alive.

Семья спасённого офицера поблагодарила заключённых и угостила их вкусным ужином с десертом. Один из них, Грег Уильямс, рассказал, что они в первую очередь люди и это было его долгом — помочь умирающему человеку. По его словам, полицейский на какое-то мгновение перестал дышать и это чудо, что его удалось вернуть к жизни.