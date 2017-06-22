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Правительство Австралии отменило решение о приостановке авиаударов по целям в Сирии. Как заявил представитель министерства обороны страны в четверг, 22 июня, Канберра возобновляет участие в военно-воздушной операции международной антитеррористической коалиции.

Каких-либо обоснований этого шага он не привел. Когда именно австралийские ВВС снова будут бомбить позиции джихадистской группировки "Исламское государство", не уточняется.

В настоящее время на базе Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах дислоцированы восемь австралийских военных самолетов.

18 июня авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ сбила в провинции Ракка сирийский истребитель Су-22 после того, как тот сбросил бомбы вблизи позиций оппозиционных военных формирований "Сирийских демократических сил". Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание по уничтожению террористов "Исламского государства".

Уничтожение сирийского самолета вызвало резкую реакцию в Москве. Минобороны РФ заявило, что воздушные объекты западнее реки Евфрат будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей.

После этого заявления Австралия решила прекратить полеты. Военное ведомство страны сообщило, что двухдневная приостановка была "мерой предосторожности, чтобы позволить коалиции оценить операционный риск".