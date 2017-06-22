В мире |

Белый дом лоббирует среди республиканцев в палате представителей Конгресса США предложение смягчить одобренный сенатом законопроект о расширении антироссийских санкций. Об этом пишет The New York Times.

Как напоминает газета, во вторник, 20 июня, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация не готова занять официальную позицию относительно упомянутого документа. То есть пока не известно, будет ли президент США Дональд Трамп накладывать вето на законопроект.

Однако, продолжает NYT, высокопоставленные чиновники сообщили изданию, что речь об ослаблении предложенных санкций не идет. В американской администрации скорее обеспокоены тем, что документ также ограничивает полномочия президента. В нем предлагается лишить главу государства единолично принимать решения по санкциям. Как поясняет газета, законодательный орган сможет заблокировать возможные шаги Трампа по облегчению санкционного режима против Москвы.

Кроме того, указывают источники, инициатива сената может подорвать международное единство по поддержке существующих ограничительных мер (ряд европейских лидеров уже высказались против проекта новых санкций). Еще одним негативным эффектом от принятия документа, по словам чиновников, является то, что Вашингтон не сможет направить России правдоподобный сигнал о готовности ослабить ограничительные меры в обмен на «изменения в поведении».

На прошлой неделе сенат одобрил законопроект, подразумевающий ужесточение санкционного режима в Москвы. Меры, в частности, коснутся нефтегазового и банковского секторов российской экономики. Однако сейчас выяснилось, что документ был подготовлен в нарушение принятых процедур.

Как уточняет ТАСС, дело в том, что законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, сначала должны быть приняты палатой представителей, а не сенатом. Лидер республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти рассказал, что для преодоления сложившейся ситуации нужно обеспечить либо одобрение палатой представителей собственного варианта законопроекта, либо принятие сенатом неких корректив к уже одобренному документу, то есть фактически провести по нему повторное голосование.