Водители трамваев и автобусов во французском городе Нант, которым запретили в жару носить на работу бриджи и шорты, в знак протеста вышли на работу в женских юбках, передает газета Parisien.

Акция прошла во вторник, 20 июня.

"Для них это не дань моде. В этой одежде они хотят протестовать против запрета дирекции предприятия на ношение бермудов или бриджей во время сильной жары", — говорится в публикации.

По словам самих водителей, форма женщин-водителей предусматривает ношение юбок, тогда как для мужчин "эквивалента нет".

"С 2013 года мы боремся за то, чтобы мужчины могли носить укороченные штаны или бермуды при определенной температуре воздуха", — говорит один из протестующих, представитель профсоюзной организации Габриэль Маньер.

