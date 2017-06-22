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Бывший австралийский миллионер Дэвид Глэшин (David Glasheen) в течение 20 лет прожил на необитаемом острове после того, как разорился во время финансового кризиса 1987 года. На историю его жизни обратил внимание ряд СМИ, в частности издания Mirror и The Sun.

Состояние работавшего на рынке недвижимости предпринимателя на пике его карьеры составляло порядка 28,4 миллиона долларов. После кризиса от Глэшина ушла его жена. Вскоре он познакомился с девушкой, которая предложила переехать подальше от цивилизации.

Глэшин с подругой поселился на острове в штате Квинсленд, на северо-востоке Австралии в мае 1997 года. Вскоре возлюбленная ушла от него, не выдержав такого образа жизни. Мужчина же остался на острове. Сейчас компанию 73-летнему Глэшину составляет только собака по кличке Полли. Изредка его навещают туристы. Однажды с ним встретился известный австралийский и американский актер Рассел Кроу.

Бывший богач не хочет покидать остров. «Я хочу умереть здесь, где же еще? Это мой рай на Земле», — говорит он. Вместе с тем Глэшин признается, что скучает по человеческому общению. В хижине отшельника благодаря солнечным батареям и генератору есть электричество, а также интернет.

Видео и фото: mirror.co.uk