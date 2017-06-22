Экс-миллионер 20 лет прожил на необитаемом острове (1)

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В мире | 22 июня 2017 года, 20:06

Бывший австралийский миллионер Дэвид Глэшин (David Glasheen) в течение 20 лет прожил на необитаемом острове после того, как разорился во время финансового кризиса 1987 года. На историю его жизни обратил внимание ряд СМИ, в частности издания Mirror и The Sun.

Состояние работавшего на рынке недвижимости предпринимателя на пике его карьеры составляло порядка 28,4 миллиона долларов. После кризиса от Глэшина ушла его жена. Вскоре он познакомился с девушкой, которая предложила переехать подальше от цивилизации.

Глэшин с подругой поселился на острове в штате Квинсленд, на северо-востоке Австралии в мае 1997 года. Вскоре возлюбленная ушла от него, не выдержав такого образа жизни. Мужчина же остался на острове. Сейчас компанию 73-летнему Глэшину составляет только собака по кличке Полли. Изредка его навещают туристы. Однажды с ним встретился известный австралийский и американский актер Рассел Кроу.

Бывший богач не хочет покидать остров. «Я хочу умереть здесь, где же еще? Это мой рай на Земле», — говорит он. Вместе с тем Глэшин признается, что скучает по человеческому общению. В хижине отшельника благодаря солнечным батареям и генератору есть электричество, а также интернет.

Видео и фото: mirror.co.uk

Источник: Lenta.ru
Комментарии 1
Класс!30 минут назад
Вот Это рай. Солнечные батареи и генераторы. И никого вокруг. Никакой суматохи. Жара. Никаких выборов. Депутатов. Этих людей, что мнят Себя хрен знает Кем. Этих затраханных матерей-одиночек. Этих вечно недовольных пенсионеров. Этих ноющих мужиков. Никакого мегаполиса. Никаких продуктов с Е добавками. Никаких бомжей на центральной площади. Никаких понтующих детей олигархов. СГД. RNP... Никто не ебёт Тебе мозги. Живи и радуйся жизни. Сиди Там и наслаждайся жизнью. Интернет же есть - видишь, какой в мире тоталитарный катахизис. У Тебя есть всё, для Того, чтобы жить и умереть в гармонии с Самим Собой. Конечно, Тебе Там тоже иногда трудно, особенно зимой, но есть множество вариантов, как решить данные проблемы. Используй Тех же СМИ - журналистов. Пускай привозят с города Тебе всё необходимое, чтобы взять у Тебя интервью. Удачи!
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