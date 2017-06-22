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Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский вернулся из больницы имени короля Эдуарда VII в центре Лондона. Ранее его госпитализировали в качестве меры предосторожности из-за инфекционного заболевания.

По информации "Би-би-си", его состояние "не вызывает серьезных опасений".

В сообщении Букингемского дворца, распространенном после госпитализации герцога Эдинбурского, говорилось, что его доставили в больницу вечером во вторник. В Букингемском дворце отметили, что 96-летний принц Филипп пребывает в хорошем настроении.

В прошлую субботу он с королевой посетил военный парад, а во вторник - открытие скачек на Аскотском ипподроме. Тем же вечером его доставили в больницу. Из-за госпитализации он пропустил открытие парламента в среду, и его место занял принц Уэльский. Также принц Филипп пропустил второй день аскотских скачек.

Сообщается, что госпитализация принца Филиппа не была крайней необходимостью, однако врачи настояли на этом.

Корреспондент "Би-би-си" Питер Хант передает, что герцог Эдинбургский дважды в 2012 году страдал инфекцией мочевого пузыря, и вероятно, сейчас случился рецидив. Также сообщается, что в 2011 году принц лечил нарушения кровообращения.

В мае Букингемский дворец объявил, что принц Филипп осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

Как говорилось в официальном заявлении королевского двора, "Его королевское высочество, герцог Эдинбургский принял решение с осени не участвовать больше в официальных мероприятиях. Это его решение нашло полную поддержку королевы".

В прошлом году принц Филипп провел 110 дней, принимая участие в официальных мероприятиях, и стал пятым по занятости членом британской королевской семьи. Он остается патроном, президентом или членом более 780 организаций и благотворительных обществ.

В ноябре Елизавета II и герцог Эдинбургский отмечают 70-ю годовщину свадьбы.