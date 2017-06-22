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Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников призвал зрителей помочь театру по делу о мошенничестве. Это следует из сообщения режиссера в фейсбуке.

«Мы должны доказывать, что проект «Платформа» действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить», – написал Серебренников.

Он предположил, что свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей «Платформы» послужат доказательствами того, чему сам Серебренников и вся команда «Седьмой студии» посвятили три года.

По словам режиссера, особенно важно вспомнить спектакль «Сон в летнюю ночь», про который следователи СК «говорят, что его нет и не было».

Как отметил Серебренников, эту постановку играли на «Платформе» более 15 раз, затем спектакль показали в театре Шайо в Париже, а также на фестивале «Балтийский дом». Кроме того, сказал режиссер, «Сон в летнюю ночь» был номинирован на всевозможные театральные премии.

«И за то, что его нет и не было, сажают за решетку Алексея Малобродского и преследуют тех, кто делал «Платформу», – добавил Серебренников. По его словам, следующая серия спектаклей «Сон в летнюю ночь» начинается в «Гоголь-центре» с 3 по 8 июля, и театр будет начинать ее заявлением о невиновности своих товарищей, попавших в беду.