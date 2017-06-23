Взрыв сифона для сливок стал причиной гибели модели из Франции (1)
В мире | 23 июня 2017 года, 13:08
Известный во Франции фитнес-блогер Ребекка Бургер погибла из-за взрыва сифона для взбивания сливок. О смерти девушки в "Фейсбуке" написали ее родители, сообщив, что дома с ней произошел несчастный случай.
Позже предупреждение об опасности неисправных сифонов-кремеров было опубликовано в ее аккаунте в "Инстаграме". Там уточнялось, что аппарат взорвался и его фрагмент ударил Ребекку в грудь, что привело к смерти.
Французские СМИ сообщали, что она скончалась от остановки сердца после инцидента, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь.
Блогер, писавшая о фитнесе и путешествиях, была хорошо известна во Франции, у нее было около 55 тысяч подписчиков в "Фейсбуке" и 154 тысячи - в "Инстаграме".
Источник: BBC Russian
Ну и дура была покойная !
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