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В США выставлен на торги расположенный на берегу реки Потомак особняк Мэрривуд, в котором провела свое детство бывшая первая леди страны Жаклин Кеннеди.

Как сообщается на сайте Sotheby's, комнаты первого этажа здания "рассчитаны на большие собрания и семейные праздники". На втором этаже - аппартаменты, кабинет и тренажерный зал.

В поместье расположены девять спален и 11 ванных комнат. Общая площадь дома составляет более 7 тысяч квадратных метров.

Особняк был построен почти сто лет назад - в 1919 году. Жаклин Кеннеди приехала в него после того, как в 1942 году ее мать вышла за наследника крупного пакета акций компании "Standard Oil" Хью Д. Очинколосса, которому принадлежала эта роскошная усадьба.

На сайте аукционного дома сообщается, что "Мэрривуд отражает легендарную историю, связанную с несколькими влиятельными лидерами полититческого и делового мира Америки".

"Несомненно, Мэрривуд - самое прекрасное частное поместье в округе", - говорится на сайте Sotheby's.

Сейчас особняк принадлежит Стиву Кейсу - основателю медийной корпорации AOL, одного из первых в США провайдеров и поставщика электронных услуг.