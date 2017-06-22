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Действия Госслужбы окружающей среды (ГСОС) и Госинспекции здоровья в связи с пожаром на нелегальной свалке в Слоке были катастрофическими, считает мэр Юрмалы Гатис Трукснис.

"Это немыслимо, чтобы на четвертые сутки после пожара от ответственных структур в самоуправление не поступало никакой информации о том, как жителям Юрмалы действовать в подобных ситуациях. Только спустя четыре дня были опубликованы общие сообщения, адресованные жителям, хотя это нужно было сделать в первый же день. После пожара Госинспекция здоровья не сочла нужным взять анализ воды, его взяли лишь после многочисленных требований", — отмечает мэр.

Трукснис категорически отвергает обвинения в адрес самоуправления, которые высказывают представители Министерства по окружающей среде и региональному развитию. В Министерстве городские власти упрекнули в том, что они не реагировали на жалобы жителей.

"Жалобы жителей получает именно Госслужба окружающей среды, и именно с ее стороны не последовало никакой реакции! Конечно, легче обвинить самоуправление, а не оценивать полное бездействие со стороны находящихся в подчинении организаций", — считает мэр Юрмалы.

Как ранее писал Mixnews.lv, пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке начался во второй половине дня в воскресенье. На территории свалки хранилось 23 000 тонн мусора. Локализовать его удалось только спустя 12 часов, потушить - спустя 60 часов. Площадь пожара составила 1,2 гектара.