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Бельгийские политики обвинили Европейскую комиссию (ЕК) в попытке запретить национальное блюдо страны — картофель фри двойного обжаривания, сообщает The Guardian. Они назвали это преступлением против народа.

Специалисты Еврокомиссии утверждают, что при обжаривании картофеля при определенных условиях и температуре образуется акриламид — канцероген.

Они предложили бланшировать клубни перед приготовлением, то есть обрабатывать их паром или кипятком. В Бельгии убеждены, что такой шаг неизбежно испортит традиционный вкус блюда.

Министр туризма королевства Бен Вейтс призвал Еврокомиссию подумать о культурной целостности Бельгии.

«Важно помнить о том, что не стоит принимать меры с далеко идущими последствиями для нашей богатой гастрономической традиции», — написал он в письме комиссару ЕК по пищевой политике Витенису Андрюкайтису.

Издание поясняет, что Еврокомиссия собирается только рекомендовать бланширование картофеля, о полном запрете фри речи не идет. По словам представителя ЕК, акриламиды могут также образовываться при приготовлении некоторых видов печенья, овсяной каши, кофе, крекеров и хлеба. Наибольшему риску для здоровья, добавил он, подвергаются дети.

«У комиссии нет никакого намерения запрещать бельгийскую фри или другие фритты. Вместо этого мы готовим меру регулирования, которая обяжет работников пищевой промышленности следовать определенным правилам, чтобы сократить содержание акриламидов в пище», — сказал представитель ЕК.

Картофель фри — традиционное блюдо бельгийской кухни. В королевстве при его приготовлении применяется двойное обжаривание: сначала до готовности овоща, затем при более высокой температуре до хрустящей корочки.