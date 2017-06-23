Мой президент: россияне запустили акцию в поддержку Путина (6)

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В мире | 23 июня 2017 года, 11:10

В социальных сетях 22 июня стихийным образом началась акция "мой президент". Пользователи на разных платформах сопровождали таким текстом снимки с церемонии в Москве, посвящённой годовщине начала Великой Отечественной войны.

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы во время проливного дождя. Россиянам импонирует, что глава государства не стал пользоваться зонтом, а стойко почтил память павший бойцов ВОВ, несмотря на непогоду.

Ранее пользователи сравнивали поведение Владимира Путина под дождем с действиями других политиков в такой ситуации. Выходило не в их пользу.

Источник: L!FE.ru
Комментарии 6
Эджа1 час назад
В России действительно ПРЕЗИДЕНТ ,Россиянам есть чем и кем гордиться
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Эджа28 минут назад
Ищи ты уже папоротник,попив 9% пивка
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@@@1 час назад
ну что сказать, сразу вспомнила наших бастующих депутатов из Рижской думы, не защитники даже своего электората, а уж юта -отдельная песня
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