Мой президент: россияне запустили акцию в поддержку Путина (6)
В мире | 23 июня 2017 года, 11:10
В социальных сетях 22 июня стихийным образом началась акция "мой президент". Пользователи на разных платформах сопровождали таким текстом снимки с церемонии в Москве, посвящённой годовщине начала Великой Отечественной войны.
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы во время проливного дождя. Россиянам импонирует, что глава государства не стал пользоваться зонтом, а стойко почтил память павший бойцов ВОВ, несмотря на непогоду.
Это наш президент! pic.twitter.com/wxcvQZ2bYd— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) June 22, 2017
Сегодня фраза #мойпрезидент сделала этот день pic.twitter.com/wH1nN1sIfR— Svetlana (@Lana_mem) June 22, 2017
Ранее пользователи сравнивали поведение Владимира Путина под дождем с действиями других политиков в такой ситуации. Выходило не в их пользу.
Источник: L!FE.ru
В России действительно ПРЕЗИДЕНТ ,Россиянам есть чем и кем гордиться
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Ищи ты уже папоротник,попив 9% пивка
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ну что сказать, сразу вспомнила наших бастующих депутатов из Рижской думы, не защитники даже своего электората, а уж юта -отдельная песня
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