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В социальных сетях 22 июня стихийным образом началась акция "мой президент". Пользователи на разных платформах сопровождали таким текстом снимки с церемонии в Москве, посвящённой годовщине начала Великой Отечественной войны.

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы во время проливного дождя. Россиянам импонирует, что глава государства не стал пользоваться зонтом, а стойко почтил память павший бойцов ВОВ, несмотря на непогоду.

Ранее пользователи сравнивали поведение Владимира Путина под дождем с действиями других политиков в такой ситуации. Выходило не в их пользу.