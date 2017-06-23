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Швейцария арестовала 15 млн евро, которые Киев предоставил в качестве гарантии надлежащего проведения Евровидения. Об этом сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

«Международный песенный конкурс был успешно проведён на Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться. Однако Европейский вещательный союз сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины, что женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии», — говорится в сообщении.

В НОТУ отмечают, что управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора данной процедуры.

По словам генерального директора телерадиокомпании Зураба Аласании, украинская сторона наняла юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что оргкомитет Евровидения-2017, прошедшего в Киеве, должен выплатить ещё около $5,5 млн по 250 договорам.