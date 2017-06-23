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В минувшие сутки полицейские во время рейдов проверили 4312 автоводителей и выявили 17 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите.

Один автоводитель задержан за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

У 17 автоводителей на выдохе зафиксировано свыше 0,5 промилле алкоголя, у 20 водителей - до 0,5 промилле.

И хотя 0,5 промилле - допустимая законом норма, это показывает отношение автоводителей к правилам дорожного движения, к своей безопасности, к безопасности других участников дорожного движения и к безопасности дорожного движения в целом, подчеркнула Гравите.

Как сообщалось, Государственная полиция с 22 по 26 июня проводит на автодорогах массовые рейды, обращая усиленное внимание на то, не управляют ли водители транспортными средствами в состоянии опьянения, и не превышают ли разрешенную скорость движения.