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Государственный прокурор Испании согласился заменить 21-месячный тюремный срок для форварда «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси на штраф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету La Vanguardia.

Игрок заплатит государству 252 тысячи евро. Отец футболиста — Хорхе Месси — должен выплатить 180 тысяч.

В мае сообщалось, что Верховный суд Испании оставил в силе первоначальный приговор, вынесенный обвиняемым 6 июля прошлого года. Оба были приговорены к 21 месяцу лишения свободы.

В соответствии с испанским законодательством, тюремный срок, не превышающий двух лет, может быть заменен условным наказанием или денежным штрафом.

29-летний футболист и его отец подозревались в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 4,1 миллиона евро. По версии следствия, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах.