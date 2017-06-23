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Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что возможные новые санкции США против России могут затронуть строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает РИА "Новости".

Шефчович сказал, что, поскольку санкции США могут затронуть "Северный поток — 2", их стоило бы "обсудить и гармонизировать с Евросоюзом", прежде чем вводить в действие.

"Мы говорим нашим американским партнерам, что это чувствительный вопрос, поэтому его следует обсудить с нами", — добавил вице-президент.

Минфин США расширил санкции против России, введенные из-за событий на Украине.

Санкционный список размещен на сайте министерства финансов США.

Как стало известно, в данный список вошла Крымская первая страховая компания (КПСК), концерн "Калашников", компания "Молот-Оружие", ИФД "Капиталъ".

Также в санкционный список попали российские банки: Индустриальный сберегательный банк, банк "Рублев", Черноморский банк развития и реконструкции, банк "Северный кредит", банк "Таатта", банк "Центр международных расчетов" и КБ "Ярославич" (ВВБ).

Напомним, Латвии было предложено участвовать в проекте "Северный поток - 2", однако, правительство выступило категорически против.

После этого латвийские предприятия Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis потребовали от правительства возместить им доходы, недополученные из-за отказа Кабинета министров в разрешении Вентспилсскому свободному порту участвовать в проекте газопровода Nord Stream 2. Компании обратились с таким требованием к премьер-министру Марису Кучинскису.

Тем временем премьер-министр отметил, что латвийское государство никому ничего не должно за проект "Северный поток - 2".