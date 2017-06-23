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Корабли Военно-морского флота России атаковали ракетами "Калибр" объекты группировки ИГИЛ в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

Удары нанесли из восточной части акватории Средиземного моря фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар". При этом "Краснодар" выполнила пуски из подводного положения.

Целями удара были пункты управления и крупные склады оружия боевиков в провинции Хама. При этом на складе после попадания ракеты сдетонировал арсенал.

Остатки боевиков уничтожили воздушными ударами бомбардировщики ВКС.

В ведомстве подчеркнули, что своевременно проинформировали об атаке командования Турции и Израиля.

Последний раз российские корабли атаковали "Калибрами" позиции террористов в мае: тогда целью удара стали силы боевиков в районе Пальмиры.

Ракеты "Калибр" способны поражать объекты на расстоянии 2600 километров и могут преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону: при полете они постоянно меняют высоту и направление, это делает их обнаружение очень сложной задачей.