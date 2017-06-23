Пожар в жилой башне в Лондоне начался из-за холодильника
В мире | 23 июня 2017 года, 18:29
Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне, в результате которого погибли 79 человек, был спровоцирован коротким замыканием в морозильной камере холодильника одного из жильцов, передает Reuters.
По словам представителей полиции, распространению огня способствовали также плохая изоляция и не отвечающая требованиям безопасности облицовка здания.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от пожара в жилой высотке Grenfell Tower предоставят жилье в элитном жилом комплексе в районе Кенсингтон в центре Лондона.
Источник: Газета.ru