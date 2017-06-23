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Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне, в результате которого погибли 79 человек, был спровоцирован коротким замыканием в морозильной камере холодильника одного из жильцов, передает Reuters.

По словам представителей полиции, распространению огня способствовали также плохая изоляция и не отвечающая требованиям безопасности облицовка здания.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от пожара в жилой высотке Grenfell Tower предоставят жилье в элитном жилом комплексе в районе Кенсингтон в центре Лондона.