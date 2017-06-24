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В результате оползня в китайской провинции Сычуань 141 человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на региональные власти.

Оползень сошел на одну из деревень городского уезда Маосянь, в результате чего под ним оказались погребены 46 домов, в которых находился 141 человек. Также оползень заблокировал двухкилометровый участок реки полуторакилометровый участок дороги.

Причиной стали продолжительные ливни.

На месте работают около 300 спасателей со спецтехникой.