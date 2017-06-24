В Китае после оползня без вести пропал 141 человек
В мире | 24 июня 2017 года, 10:38
В результате оползня в китайской провинции Сычуань 141 человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на региональные власти.
Оползень сошел на одну из деревень городского уезда Маосянь, в результате чего под ним оказались погребены 46 домов, в которых находился 141 человек. Также оползень заблокировал двухкилометровый участок реки полуторакилометровый участок дороги.
Причиной стали продолжительные ливни.
На месте работают около 300 спасателей со спецтехникой.
Источник: Газета.ru