ЦРУ подозревает Россию в попытках подорвать демократию в США (2)

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В мире | 25 июня 2017 года, 13:56

Глава ЦРУ Майк Помпео сообщил о многолетних попытках России подорвать демократию в США. По его словам, вмешательство в предвыборную кампанию 2016 года не было "оригинальным". Об этом глава разведки рассказал в интервью MSNBC.

"Русские занимаются этим на протяжении безумно долгого времени. Десятилетиями Россия пытается подорвать американскую демократию. Так что в некотором смысле это не новость, но, разумеется, это акцентирует внимание на нашей способности понять, как их остановить",- сказал Помпео.

Глава ЦРУ при этом отказался подтвердить информацию издания The Washington Post, которое рассказало, что президент Владимир Путин был как-то связан с выборами президента США в 2016 году.

Конгресс США и ФБР сейчас ведут расследование сообщений о предполагаемых попытках России повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году с целью помешать Хиллари Клинтон стать главой государства.

Спецслужбы США в конце 2016 года обвинили связанных с Кремлем хакеров в атаке на сервера Демократической партии и публикации утечек из штаба Клинтон.

Москва последовательно отрицает обвинения во вмешательстве в выборы. Президент Путин называл подобные утверждения попыткой решить внутриполитические вопросы с помощью внешнеполитических инструментов.

Источник: Newsru.com
Комментарии 2
еж6 минут назад
Не надоело?! Демонстрируют "бурную деятельность",лишь бы быть у кормушки. Достали. Нет ни доказательств ,ни чего,а воздух сотрясают. Да понятно-Россия,как кость в горле!!!
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Михаил Месиер16 минут назад
не возможно подорвать, то чего нету----глава ЦРУ путает понятие демократия, то есть----власть народа и бюрократию, то есть власть чиновников====учи матчасть, деревня!!!
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