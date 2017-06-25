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Глава ЦРУ Майк Помпео сообщил о многолетних попытках России подорвать демократию в США. По его словам, вмешательство в предвыборную кампанию 2016 года не было "оригинальным". Об этом глава разведки рассказал в интервью MSNBC.

"Русские занимаются этим на протяжении безумно долгого времени. Десятилетиями Россия пытается подорвать американскую демократию. Так что в некотором смысле это не новость, но, разумеется, это акцентирует внимание на нашей способности понять, как их остановить",- сказал Помпео.

Глава ЦРУ при этом отказался подтвердить информацию издания The Washington Post, которое рассказало, что президент Владимир Путин был как-то связан с выборами президента США в 2016 году.

Конгресс США и ФБР сейчас ведут расследование сообщений о предполагаемых попытках России повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году с целью помешать Хиллари Клинтон стать главой государства.

Спецслужбы США в конце 2016 года обвинили связанных с Кремлем хакеров в атаке на сервера Демократической партии и публикации утечек из штаба Клинтон.

Москва последовательно отрицает обвинения во вмешательстве в выборы. Президент Путин называл подобные утверждения попыткой решить внутриполитические вопросы с помощью внешнеполитических инструментов.