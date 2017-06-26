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Правительство Италии предоставит до 17 млрд евро для спасения двух находящихся в глубоком кризисе итальянских банков - Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza. Об этом после заседания кабинета министров в воскресенье, 25 июня, заявил министр экономики и финансов Италии Пьер Карло Падоан. Ранее совет по надзору Европейского центробанка признал оба финансовых института нежизнеспособными.

Как пояснил Падоан, правительство намерено разделить активы двух обанкротившихся банков на "плохие" и "хорошие". Первые отправятся в так называемый "плохой банк" (Bad Bank). В получении вторых заинтересован банк Intesa Sanpaolo.

На эту операцию правительство затратит 5,2 миллиарда евро.

Уже сегодня, 26 июня, подразделения банков, работающие с клиентами, откроются под новой вывеской.

Еще 12 млрд евро составят гарантии правительства на покрытие возможных потерь от непогашенных кредитов.

Banca Popolare di Vicenza занимает 11 место среди итальянских банков по величине активов. Его рыночная доля составляет 1,7%. Veneto Banca был одним из четырнадцати крупнейших банков Италии, которые находились под непосредственным надзором ЕЦБ.