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Базирующаяся в Нью-Йорке исследовательская организация EcoHealth Alliance составила "всемирную карту угрозы", на которой Латинская Америка представлена как потенциальный рассадник вирусов, угрожающих в будущем здоровью всего человечества.

Исследователи EcoHealth Alliance изучали млекопитающих и вирусы, которые они переносят, а также контакты этих животных с человеком. В своем отчете они указывают, что самую серьезную потенциальную угрозу представляют летучие мыши.

Ученые надеются, что собранные ими данные могут быть использованы для предотвращения новых эпидемий СПИДа, эболы или гриппа.

Известно, что одни из самых опасных инфекций были переданы людям от животных. Причиной одной из самых серьезных вспышек эболы, судя по всему, стали летучие мыши, а вирус ВИЧ передался людям от шимпанзе.

Перед специалистами EcoHealth Alliance стояла весьма нелегкая задача: предсказать, где зародится очередная эпидемия.

Для этого им пришлось изучить все известные 586 вирусов, заражению которым подвержено 754 вида млекопитающих. Сюда входят и 188 зоонозных инфекций, то есть тех, которые могут заражать и людей, и других млекопитающих.

Некоторые их виды уже изучены до мельчайших подробностей, другие практически игнорировались.

Поэтому ученые использовали полученную информацию для заполнения пробелов в своих знаниях. Они хотели выяснить, какие виды переносчиков вирусов способны передать их человеку.

В их работе, опубликованной в журнале Nature, названы 17 зоонозных инфекций, которые могут переносить все виды летучих мышей, и 10, носителями которых потенциально являются все без исключения приматы и грызуны.

После этого специалисты нанесли на карту ареалы обитания этих видов и инфекций, которые они могут переносить, чтобы выявить наиболее опасные зоны.

Оказалось, что угроза со стороны грызунов является глобальной, однако главный очаг все же находится в Южной Америке.

"Потенциальные горячие точки отличаются для разных групп млекопитающих в разных частях земного шара, однако угроза, исходящая от летучих мышей, превосходит многие другие", - рассказал один из авторов исследования, доктор Кевин Оливал.

Авторы исследования надеются, что составленные ими карты помогут всему миру лучше подготовиться к следующей эпидемии.

"Наш главный посыл заключается в том, что все эти эпидемии возникают из-за воздействия человека на окружающую среду, - добавляет доктор Оливал. - Наш ответ: необходимо свести к минимуму наши контакты с дикой природой, отказавшись от охоты и разрушения среды обитания диких животных".

"Хотя большинство пандемий являются зоонозными, большинство зоонозных инфекций не вызывают пандемию, - поясняет Джеймс Ллойд-Смит из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. - Такого рода предсказания лучше всего использовать для определения приоритетных исследований и отслеживания вирусов, а не для разработки общих принципов политики".

Между тем, EcoHealth Alliance уже поставила перед собой новую задачу: изучение птиц как еще одного источника зоонозных инфекций, таких как птичий грипп.