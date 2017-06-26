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Семья с Украины, которая, ранее выдав себя за сирийцев и получив статус беженцев в ФРГ, подала жалобу в немецкий суд из-за отмены решения после вскрытия обмана, сообщает Die Welt. Рассмотрение дела начинается в Мюнстере сегодня, 26 июня.

По данным издания, украинцы въехали в Германию в сентябре 2014 года и подали прошение о предоставлении убежища. В марте 2015 Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев одобрило прошение, которое было рассмотрено в письменном виде, без проведения личного собеседования.

Обман вскрылся после того, как семья прибыла в приют для беженцев и начала с гордостью рассказывать о том, как им удалось получить статус, не зная ни одного слова на арабском. Эта информация дошла до ведомства, и в апреле 2016 года решение о предоставлении статуса беженцев было аннулировано.

Украинцы подали жалобу на действия немецких властей в суд. Они ссылаются на существующий в правовой системе Германии принцип защиты законных ожиданий. Профессор по публичному праву Фабиан Виттрек сомневается, что украинской семье удастся воспользоваться юридической лазейкой, поскольку изначально были предоставлены ложные сведения, заявил он в интервью Die Welt.