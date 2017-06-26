Порошенко назвал "Северный поток-2" местью России (7)
В мире | 26 июня 2017 года, 12:18
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является местью стране. Об этом сообщает ZN.ua.
Глава государства подчеркнул, что в Кремле недовольны решением суда Стокгольма по спору «Нафтогаза» и «Газпрома».
«Это чрезвычайно серьезная угроза для Украины, которую формирует Россия, цель которой никак не экономическая, не энергетическая. Цель — лишить Украину $2 млрд, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы. И США продемонстрировали нам полную поддержку», — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что президент Украины назвал «Северный поток – 2» политически мотивированным проектом.
Да неее шоколадный, это не месть .Помнишь в вечерах на хуторе близ Диканьки ?Чур меня,чур меня !Вот и Россия решила "чур меня" от любого бизнеса с хохлами.Вон ваша гейропа - уперёд, морочьте голову им !
111
Ответить
Купляй амерский сжиженный грелками! И продавай воздушными шариками.
19
Ответить
твоё вообще какое дело,убийца ????? 6 Миллиардов долга уже отдал России? А носки заштопал,босОта бандеровская????
19
Ответить
Показать все (7)