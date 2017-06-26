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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является местью стране. Об этом сообщает ZN.ua.

Глава государства подчеркнул, что в Кремле недовольны решением суда Стокгольма по спору «Нафтогаза» и «Газпрома».

«Это чрезвычайно серьезная угроза для Украины, которую формирует Россия, цель которой никак не экономическая, не энергетическая. Цель — лишить Украину $2 млрд, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы. И США продемонстрировали нам полную поддержку», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины назвал «Северный поток – 2» политически мотивированным проектом.