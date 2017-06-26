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Президент США Дональд Трамп настаивает на полноформатной встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Сообщается, что Трамп хочет провести встречу с Путиным с соблюдением всех дипломатических формальностей, несмотря на беспокойство некоторых представителей его администрации. В частности, он призывает обеспечить доступ СМИ и подготовить все необходимые для подобных переговоров протоколы.

При этом, по данным источников, многие представители администрации Трампа предпочитают, чтобы Вашингтон сохранял дистанцию в отношениях с Россией, а Трамп на G20 провел лишь быструю неформальную встречу с российским лидером.

Ранее в Белом доме не подтвердили возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Германии. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа пока не ведется.