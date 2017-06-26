СМИ: Трамп настаивает на полноценной встрече с Путиным (2)

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В мире | 26 июня 2017 года, 14:07

Президент США Дональд Трамп настаивает на полноформатной встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Сообщается, что Трамп хочет провести встречу с Путиным с соблюдением всех дипломатических формальностей, несмотря на беспокойство некоторых представителей его администрации. В частности, он призывает обеспечить доступ СМИ и подготовить все необходимые для подобных переговоров протоколы.

При этом, по данным источников, многие представители администрации Трампа предпочитают, чтобы Вашингтон сохранял дистанцию в отношениях с Россией, а Трамп на G20 провел лишь быструю неформальную встречу с российским лидером.

Ранее в Белом доме не подтвердили возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Германии. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа пока не ведется.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Патриот 1 час назад
Да ложил Путин на Трампа! Пусть бражку настаивает в своём Фашингтоне! США - инкубатор террористов, нет им прощения.
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Философские рассуждения57 минут назад
Во время Великой Отечественной часть стран выступала на стороне Германии, часть - против. Сегодня, несмотря на объективное понимание того, что в центре интересов Штатов находится развал РФ с дальнейшим перераспределением ресурсов, и по действиям видно, что любые средства для этого считаются приемлемыми, Россия, по сути, оказалась в международной изоляции - Штаты, Канада, Япония, Европа, Скандинавия играют против, Турция, Китай, Индия - за себя. Вот такая позиция - не справедливая, но заведомо проигрышная. Варианты развития такие - 1. Ва-банк (мировая ядерная война) 2. Капитуляция (президент Навальный и продажа активов международным кингломератам) 3. Тянуть время, где время - против. Ваши ставки?
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