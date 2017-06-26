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Иосифа Сталина и Владимира Путина россияне назвали самыми выдающимися людьми всех времен и народов. Опрос провели специалисты «Левада-Центра», сообщает interfax.ru.

Бесспорное первое место, по мнению респондентов, в истории страны занимает Сталин — ему свои голоса отдали 38% россиян. Второе место с Александром Пушкиным разделил Владимир Путин — великий поэт и президент набрали по 34%. Далее расположились Владимир Ленин (32%) и Петр I (29%).

Как отмечают эксперты, пять лет назад в пятерку лидеров вошли те же самые личности. Но если Сталин и в 2012 году занимал первое место, то Путина россияне называли четвертым в рейтинге популярности. Таким образом, спустя пять лет президент поднялся до второй строки.

Как пишет «Интерфакс», в первую десятку самых выдающихся людей также вошли Юрий Гагарин, Лев Толстой, Георгий Жуков, Екатерина II и Михаил Лермонтов.

А вот другие лидеры СССР — генсек Леонид Брежнев и президент Михаил Горбачев — попали только во вторую десятку.