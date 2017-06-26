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Британское правительство собирается воспользоваться процедурой Brexit, чтобы депортировать из страны преступников из других стран ЕС. Об этом сообщает The Times.

Как отмечает издание, всего в стране насчитывается до 13 тысяч правонарушителей, наибольшее число среди которых составляют граждане Польши и Ирландии. Прежде всего депортация грозит 6 тысячам осужденных, которые уже отбыли тюремное заключение.