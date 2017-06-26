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Компания Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями о съемках нескольких сериалов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Социальная сеть ориентируется на проекты с бюджетом одной серии около 3 миллионов долларов. Facebook планирует снимать сериалы для целевой аудитории в возрасте от 13 до 34 лет. По данным издания, Facebook уже договорился о съемках двух проектов — сериала об отношениях и телеигры.

Новые эпизоды Facebook планирует показывать по очереди, а не выкладывать сразу целый сезон, как Netflix.

Facebook на протяжении нескольких лет активно развивает показ видео в социальных сетях. В роликах демонстрируется реклама.

Ранее в Facebook утверждали, что не готовы к покупке и созданию собственного видео, поскольку на протяжении многих лет полагались на контент пользователей и партнеров и развивались за счет него. В 2016 году в Facebook перешли несколько менеджеров, связанных с производством видео, в том числе основатель сайта College Humor Рики ван Вин.

Источник: Meduza