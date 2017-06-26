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Министры энергетики стран Евросоюза на заседании в понедельник, 26 июня, не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Страны ЕС вернутся к обсуждению этого вопроса в сентябре, до этого момента переговоры продолжатся на рабочем уровне, отметил собеседник агентства.

«Итоговое решение должно быть подготовлено на техническом уровне представителями стран Евросоюза в Брюсселе и 28 национальными министрами энергетики», — сказал он. Процесс выдачи мандата может занять несколько месяцев.

В середине июня зампред «Газпрома» Александр Медведев заявил, что европейские инвесторы уже перечислили средства на строительство газопровода «Северный поток-2».

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.

Еврокомиссия (ЕК) стремится подвести функционирование газопровода под действие ряда правил Евросоюза, под которые он сейчас не попадает. ЕК утвердила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Этот мандат должен быть утвержден странами Евросоюза.

На газовую магистраль не распространяются все правила внутреннего рынка ЕС, так как она не проходит по наземной части Евросоюза, но пройдет через море. Поэтому ЕК намерена достичь соглашения с Россией по ряду ключевых принципов, среди которых прозрачность функционирования, недискриминационные тарифы, доступ третьих сторон к возможности прокачки газа.