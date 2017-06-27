135 000 посетителей Glastonbury оставили после себя больше тысячи тонн мусора (2)
В мире | 27 июня 2017 года, 08:27
В прошедшее воскресенье в Великобритании закончился один из самых крупных фестивалей страны Glastonbury, на котором выступили M83, Grimes, LCD Soundsystem, Adele, Muse, Disclosure, Four Tet, Julio Bashmore и многие другие.
Как сообщает Daily Mail, на фестивале собралось примерно 135 000 человек, после которых осталось 1022 тонны мусора: из них 57 тонн мусора многоразового использования и множество шезлонгов.
Уборкой территории Glastonbury площадью в 1000 акров занимались 1800 человек.
Ничего страшного - в Юрмалу отвезут. Или во Львов.
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Отличные пацаны эти чистоплотные британцы!
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