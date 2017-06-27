135 000 посетителей Glastonbury оставили после себя больше тысячи тонн мусора (2)

фото

В мире | 27 июня 2017 года, 08:27

В прошедшее воскресенье в Великобритании закончился один из самых крупных фестивалей страны Glastonbury, на котором выступили M83, Grimes, LCD Soundsystem, Adele, Muse, Disclosure, Four Tet, Julio Bashmore и многие другие.

фото

Как сообщает Daily Mail, на фестивале собралось примерно 135 000 человек, после которых осталось 1022 тонны мусора: из них 57 тонн мусора многоразового использования и множество шезлонгов.

фото

Уборкой территории Glastonbury площадью в 1000 акров занимались 1800 человек.

фотофото

Комментарии 2
Татьяна Булгакова1 час назад
Ничего страшного - в Юрмалу отвезут. Или во Львов.
Ответить
Кот бегемот1 час назад
Отличные пацаны эти чистоплотные британцы!
Ответить