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В прошедшее воскресенье в Великобритании закончился один из самых крупных фестивалей страны Glastonbury, на котором выступили M83, Grimes, LCD Soundsystem, Adele, Muse, Disclosure, Four Tet, Julio Bashmore и многие другие.

Как сообщает Daily Mail, на фестивале собралось примерно 135 000 человек, после которых осталось 1022 тонны мусора: из них 57 тонн мусора многоразового использования и множество шезлонгов.

Уборкой территории Glastonbury площадью в 1000 акров занимались 1800 человек.