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Страны Евросоюза приняли в пять раз больше мигрантов из Турции, чем это было изначально оговорено в соглашении по беженцам, заключенным с правительством в Анкаре.

Новые данные Еврокомиссии приводит газета Bild. С момента вступления в действие договоренностей с турецким правительством в марте 2016 года обратно в Турцию были депортированы 1210 беженцев, которые нелегально попали в Европу через греческие острова.

За этот же промежуток времени с турецкой территории были приняты 6254 сирийца, которых распределили по 15 странам. Из них 2270 в результате прибыли в Германию. Таким образом на одного депортированного беженца приходится более 5 принятых - в то время, как по договору с Анкарой соотношение должно быть "один к одному".

Главной причиной, объясняющей промедление при отправке беженцев с территории Греции в Турцию, называется слишком долго длящийся процесс рассмотрения запросов о предоставлении убежища. Указывается также, что число проживающих в греческих лагерях для беженцев превышает предусмотренные нормы почти в два раза.