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В столице Украины на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов прогремел сильный взрыв.

В результате взрыва погиб один мужчина. По предварительным данным, это водитель легкового автомобиля, который проезжал мимо в момент детонации взрывного устройства. Сам автомобиль оказался сильно повреждён в результате происшествия. Также сообщается о двух пострадавших.

В настоящее время на место происшествия выехали все оперативные службы города. Территория вокруг места происшествия оцеплена.