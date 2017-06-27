В Киеве прогремел мощный взрыв (5)
В мире | 27 июня 2017 года, 09:10
В столице Украины на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов прогремел сильный взрыв.
В результате взрыва погиб один мужчина. По предварительным данным, это водитель легкового автомобиля, который проезжал мимо в момент детонации взрывного устройства. Сам автомобиль оказался сильно повреждён в результате происшествия. Также сообщается о двух пострадавших.
В настоящее время на место происшествия выехали все оперативные службы города. Территория вокруг места происшествия оцеплена.
Источник: Life.ru
Хохлы сами себя уничтожают.Еще немножко и страны не будет.Хуже всего, что целенаправленно уничтожается Донецк и Луганск,что открыли ворота в Европу. Еще кому-то не дает покоя,что потеряли Крым.
11
Ответить
Это начало конца
8
Ответить
Надеюсь это ляшко, ну или еще какой нибудь пидар из этой своры.
7
Ответить
Показать все (5)