В московский банк пришла голая девушка (18+) (6)

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В мире | 27 июня 2017 года, 09:36

Голая девушка пришла в отделение "Сбербанка" на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает мобильный репортёр, ставший очевидцем неординарного поступка одной из жительниц столицы. Об этом сообщает портал mreporter.ru.

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Посетительница, как видно на фото, пришла в офис с одной лишь дамской сумочкой, дождалась своей очереди и подошла к операционному окну. Женщину, не смотря на непривычный глазу внешний вид, как полагается, обслужили, выдали необходимую ей сумму денег. После чего, как сообщает мобильный репортёр, клиентка покинула отделение банка.

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Чем было вызвано такое экстравагантное поведение девушки - не сообщается.

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Фото/mreporter.ru

Комментарии 6
Рижанин1 час назад
Вот уж и разделась и всё-равно никакого внимания...
Кому не дано, тому не дано - сексапильность она или есть от роджения или нет никогда
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Alex54 минуты назад
Мне понравилось ,как окружающая публика и персонал хорошо подъигрывают даме с сумочкой - обычный рабочий день в банке
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971 час назад
Сумочка ей подходит !
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