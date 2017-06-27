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Голая девушка пришла в отделение "Сбербанка" на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает мобильный репортёр, ставший очевидцем неординарного поступка одной из жительниц столицы. Об этом сообщает портал mreporter.ru.

Посетительница, как видно на фото, пришла в офис с одной лишь дамской сумочкой, дождалась своей очереди и подошла к операционному окну. Женщину, не смотря на непривычный глазу внешний вид, как полагается, обслужили, выдали необходимую ей сумму денег. После чего, как сообщает мобильный репортёр, клиентка покинула отделение банка.

Чем было вызвано такое экстравагантное поведение девушки - не сообщается.

Фото/mreporter.ru