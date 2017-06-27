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26 июня 2017 года исполняется ровно 20 лет с момента выхода первой книги о приключениях юного волшебника в мире магии. По этому случаю Facebook спрятал в публичных записях и комментариях «пасхалку» для всех поклонников вселенной Гарри Поттера.

Если вы хотите принять участие в небольшом эвенте, который придумал Facebook, вам достаточно просто опубликовать на страницах соцсети сообщение с именем главного героя или названием одного из четырех факультетов. Важным условием является то, что все они должны быть написаны на английском языке (Harry Potter и Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff или Ravenclaw).

После публикации все названия приобретут цвета факультетов: красный для Гриффиндора (и для Гарри Поттера, как истинного гриффиндорца), зеленый для Слизерина, желтый для Пуффендуя и синий для Когтеврана. Кроме того, вы увидите забавную анимацию с магическими вспышками. Чтобы магия повторилась, достаточно просто кликнуть на название факультета еще раз.

Стоит отметить, что и Twitter не прошел мимо дня рождения книги про знаменитого волшебника. Помимо нового эмодзи с очками и шрамом в форме молнии, хэштег #HarryPotter20 поднялся в мировой топ Twitter. Согласно статистике, больше всего обсуждений развернулось вокруг двух противоборствующих факультетов — Слизерина (4,9 миллиона твитов) и Гриффиндора (4,6 миллиона твитов), а вот остальные факультеты заметно отстали: Пуффендуй набрал 2,8 миллиона, а Когтевран — 2,4 миллиона твитов.