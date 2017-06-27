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Как отмечает Time, Навальному запрещено появляться на государственном телевидении, поэтому его кампания должна будет опираться на социальные сети.

Американский еженедельник Time во второй раз включил политика Алексея Навального в список самых влиятельных людей в интернете. В Топ-25 также попал президент США Дональд Трамп. Он уже назвал себя мировым лидером социальных сетей.

Журнал Time публикует свой ежегодный список самых влиятельных людей в интернете в третий раз. В него, как утверждает редакция журнала, попали те, кто оказывает мировое влияние на социальные сети и в целом способны создавать новостные поводы.

В рейтинге 25 человек. В этом году Навальный - единственный россиянин в этом списке.

"В стране, где практически все средства массовой информации находятся под контролем государства, активист российской оппозиции использовал YouTube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля, - объясняют свой выбор редакторы журнала. - У его канала более миллиона подписчиков, а видеоролики, в которых он продемонстрировал доказательства коррупции в правительстве, в этом году спровоцировали волну протестов против властей".

Как отмечает Time, неудивительно, что Навальный "неоднократно подвергался нападкам со стороны российских властей, а после последнего протеста в Москве оказался за решеткой".

Навального приговорили к 25 суткам ареста после акции 12 июня на Тверской: его признали виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

В день, когда в Москве и других городах России проходили протестные акции, политика задержали в подъезде его дома 12 июня, не дав ему выйти на улицу.

Накануне Навальный призвал сторонников собраться на Тверской вопреки ранее достигнутым с московской мэрией договоренностям о проведении акции на проспекте Сахарова. Политик объяснил это тем, что сразу несколько компаний по требованию столичных властей отказались организовать на проспекте Сахарова сцену и звук.

Time пишет, что Навальный надеется победить Путина на выборах в 2018 году.

"Поскольку ему запрещено появляться на государственном телевидении, его кампания должна будет опираться на социальные сети", - отмечает издание.

Навальный уже попадал в список самых влиятельных людей в интернете журнала Time в 2015 году. Тогда его называли блогером, "разоблачающим коррупцию в режиме Владимира Путина".

Издание писало, что деятельностью Навального естественно недовольны в Кремле, и вспоминало обвинительные приговоры оппозиционеру по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".

"Но до тех пор, пока у него есть интернет, он останется проблемой Путина и силой в российской политике", - писал о Навальном журнал.

Кроме того, в 2012 году Time включил Навального в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. В том списке политик также был единственным представителем России.

Еще одним политиком, попавшим в Топ-25 самых влиятельных людей в интернете, стал президент США Дональд Трамп.

Его Time сравнил с писателем О. Генри из-за иронических высказываний Трампа в "Твиттере".

Впрочем, как отмечает Time, едкие посты в социальной сети, которые привели Трампа в Белый дом, теперь вредят его карьере президента. Тем не менее, Трамп остается самым читаемым мировым лидером в социальных сетях.

В понедельник президент США провозгласил себя, а также премьер-министра Индии Нарендру Моди "мировыми лидерами соцсетей".

"Я рад сообщить американскому народу, прессе, индийскому народу, что мы мировые лидеры соцмедиа. Мы верим в возможность давать народу быть на прямой связи с чиновниками и слышать отклик от него", - заявил Трамп, выступая с приветственной речью на встрече с Моди, который приехал в Вашингтон с официальным визитом.

Моди в Топ-25 влиятельных людей в интернете в 2017 году не попал, но входил в этот рейтинг в 2016 и 2015 годах как мировой лидер с самым большим количеством подписчиков в социальных сетях после тогдашнего президента США Барака Обамы.

Сейчас у Моди 31 млн подписчиков в "Твиттере" и 41 млн - в "Фейсбуке". Автора книг о Гарри Поттере писательницу Джоан Роулинг Time внес в Топ-25 самых влиятельных в интернете людей за ее критику популистских лидеров, в том числе Трампа и лидера Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа.

В список влиятельных людей в интернете журнал включил и сирийскую девочку Бану Алабед, которая писала сообщения в социальных сетях из осажденного правительственной армией восточного Алеппо.

"Когда 7-летняя девочка твитит, что боится погибнуть во время бомбежки, мир обращает внимание. Так было с Алабед, чьи ежедневные сообщения из восточного Алеппо помогли лучше узнать об ужасах гражданской войны в Сирии в то время, когда очень мало журналистов вообще могли попастьь в этот регион", - отмечает журнал.

Time пишет, что судьба Баны Алабед сложилась более счастливо, чем у многих других ее соотечественников: в декабре 2016 года она вместе со своей семьей была эвакуирована в Турцию, где они теперь живут как беженцы.

В список Time также попала американская модель и телеведущая Крисси Тейген, у которой 13 миллионов подписчиков в Instagram.

Как отмечает Time, Тейген пишет на разные темы - от пластической хирургии, до церемонии вручения кинопремии "Оскар".

Журнал отмечает, что после рождения дочери Луны в 2016 году она очень откровенно рассказывала своем опыте материнства и о борьбе с послеродовой депрессией.