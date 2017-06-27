Рогозин: на Западе все умрут от страха и от деревянных С-300 (1)
В мире | 27 июня 2017 года, 20:35
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает, что Сербии не нужны российские ЗРК, чтобы напугать Запад. По его словам, их беспокоит даже Российско-сербский гуманитарный центр, построенный в городе Ниш в 2012 году для реагирования на ЧС.
"Поэтому и говорю, С-300 сербам не надо. Достаточно деревянные построить С-300, они (на Западе) уже умрут там все от страха", — пошутил Рогозин.
Вице-премьер напомнил, что российско-сербская инициатива заключалась в том, чтобы разместить такой центр ближе к региону Южной Европы, чтобы перебрасывать силы в случае необходимости не из России, а из Сербии.
Говоря о перспективах работы организации в Нише, Рогозин сказал, что его надо "довести до ума", передает РИА Новости.
Источник: РИА Новости
Да на западе уже давно сцут! Не дай бог, Русский мишка проснётся, а он проснётся и разбудила его гейропа. Так что мурло шире, будете получать пиз***ы по полной российской программе. Вот тогда точно ни кто вас не спасёт даже Америка.
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