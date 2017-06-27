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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает, что Сербии не нужны российские ЗРК, чтобы напугать Запад. По его словам, их беспокоит даже Российско-сербский гуманитарный центр, построенный в городе Ниш в 2012 году для реагирования на ЧС.

"Поэтому и говорю, С-300 сербам не надо. Достаточно деревянные построить С-300, они (на Западе) уже умрут там все от страха", — пошутил Рогозин.

Вице-премьер напомнил, что российско-сербская инициатива заключалась в том, чтобы разместить такой центр ближе к региону Южной Европы, чтобы перебрасывать силы в случае необходимости не из России, а из Сербии.

Говоря о перспективах работы организации в Нише, Рогозин сказал, что его надо "довести до ума", передает РИА Новости.