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За взрывом в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины, стоит Россия. Об этом «112 Украина» заявил депутат, советник украинского министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, данное преступление стоит в одном ряду с покушением на полковника Александра Хараберюша, погибшего в результате взрыва в автомобиле в Мариуполе, а также с убийством журналиста Павла Шеремета. Геращенко также отметил, что на территории России создан и с прошлого года действует террористический центр, цель которого — засылка киллеров и диверсантов на территорию Украины для совершения убийств и терактов.

«Я могу подтвердить, что это действительно сотрудник главного управления разведки Минобороны, занимавшийся противодействием российской агрессии. Так что это террористический акт, возможно, это акт возмездия, и те, кто покушался, прекрасно знали, что этот человек является важным сотрудником в деле обеспечения обороны и безопасности Украины», — сказал Геращенко.

Он отметил, что на данный момент полиция снимает показания видеокамер, опрашивает свидетелей, собирает останки автомобиля для определения типа взрывного устройства.

Как напоминает украинский телеканал, сегодня утром в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль Mercedes чёрного цвета. Полиция открыла уголовное производство по статье «Теракт».