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За счет последнего обновления Оксфордский словарь английского языка пополнился 1200 новыми словами, фразами и значениями. Об этом сообщается на его сайте.

Туда, в частности, добавили еще один смысл слова «Baltic» («балтийский») — очень холодный или ледяной. С XIX века с аналогичным значением употреблялось слово «Arctic» («арктический»), однако в последнее время часто стали говорить «baltic», особенно в Шотландии.

Кроме того, в словаре теперь есть выражение «particle zoo» (зоопарк частиц). Этот термин объединяет в себе все типы субатомных частиц.

Также в книге зафиксировали новые значения у «face» («лицо») и «heel» («пятка», «мерзавец»). «Babyface», сокращаемое до «face», называют в рестлинге того, кто по сценарию борется со злом, а «heel», наоборот, «плохиш».

«Son of a bachelor» («сын холостяка») — смягченная версия двух оскорбительных выражений — «ублюдка», к которому новое словосочетание близко по значению, и «сукина сына», с которым оно схоже по звучанию и по форме.

Слово «post-truth» («постправда») также вошло в обновление Оксфордского словаря. Этим термином описываются «обстоятельства, при которых объективные факты имеют меньшее значение для политических дискуссий и формирования общественного мнения, чем отсылки к эмоциям или личным убеждениям». Это говорит о новом использовании приставки «post».

Среди тысячи новых слов есть и «boston marriage» («бостонский брак») — используется главным образом в историческом контексте, для описания совместного проживания двух женщин, особенно тех, которые крепко дружат или состоят в романтических отношениях. Это культурный феномен, возникший в конце XIX века. Такие отношения, описанные в романе Генри Джеймса The Bostonians («Бостонцы», 1886 год), были популярны среди незамужних состоятельных американок.

Еще в словаре появилось слово «zyzzyva» («зызыва»), ставшее теперь последним, — это вид тропических долгоносиков родом из Южной Америки.