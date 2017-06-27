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Командование церемонией смены почетного караула у Букингемского дворца в Лондоне впервые поручили женщине. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает CNN.

24-летняя канадка Меган Куто (Megan Couto) возглавила 40 солдат, которые участвуют в мероприятии. Она служит в Канадском полку легкой пехоты принцессы Патриции, направленном для охраны лондонской резиденции королевы Елизаветы II в честь 150-летия Канады.

«Очень приятно, что меня считают равной моим сослуживцам. Каждый из них был бы рад стать здесь капитаном почетного караула, — заявила Куто. — Так что эта возможность — честь для меня, причем независимо от пола».

Церемония смены почетного караула перед Букингемским дворцом, как правило, проходит четыре раза в неделю и собирает тысячи зрителей. В ней могут участвовать военнослужащие из 15 стран Содружества Наций, где британская королева считается главой государства, в том числе из Канады.

Канадский полк легкой пехоты принцессы Патриции участвовал в Первой и Второй мировых войнах, боевых действиях в Корее и Афганистане, в операциях НАТО и миротворческих миссиях ООН. Он получил 39 боевых отличий, две благодарности главнокомандующего и благодарность президента США.

В мае сообщалось, что после теракта в Манчестере церемонию смены почетного караула у Букингемского дворца временно отменили из-за передислокации полицейских, которые охраняют это мероприятие. 110