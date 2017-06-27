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Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что число пользователей соцсети достигло 2 млрд человек.

«По состоянию на сегодняшнее утро сообщество Facebook официально насчитывает 2 млрд человек», — написал он в своем фейсбуке.

Он добавил, что «рад быть со всеми в этом путешествии».

Facebook является лидером среди соцсетей по количеству пользователей, предает агентство Bloomberg.