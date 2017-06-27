Марк Цукерберг: число пользователей Facebook достигло 2 млрд (1)
В мире | 27 июня 2017 года, 21:31
Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что число пользователей соцсети достигло 2 млрд человек.
«По состоянию на сегодняшнее утро сообщество Facebook официально насчитывает 2 млрд человек», — написал он в своем фейсбуке.
Он добавил, что «рад быть со всеми в этом путешествии».
Facebook является лидером среди соцсетей по количеству пользователей, предает агентство Bloomberg.
Источник: Газета.ru
Если бы еще следил за всем а не счет вел
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