Марк Цукерберг: число пользователей Facebook достигло 2 млрд (1)

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В мире | 27 июня 2017 года, 21:31

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что число пользователей соцсети достигло 2 млрд человек.

«По состоянию на сегодняшнее утро сообщество Facebook официально насчитывает 2 млрд человек», — написал он в своем фейсбуке.

Он добавил, что «рад быть со всеми в этом путешествии».

Facebook является лидером среди соцсетей по количеству пользователей, предает агентство Bloomberg.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Leonardo Gromov11 минут назад
Если бы еще следил за всем а не счет вел
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