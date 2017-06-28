В мире |

По меньшей мере 34 человека пострадали в результате схода с рельсов поезда в метро Нью-Йорка, 17 человек госпитализированы.

По данным департамента пожарной безопасности, полученные пассажирами травмы не опасны для жизни.

Как сообщили в транспортном управлении Нью-Йорка, во вторник утром в час пик потерпел аварию поезд, следовавший по экспресс-маршруту "А". Сход с рельсов вызвал перебои в движении поездов других маршрутов - в метро Нью-Йорка поезда разных направлений часто используют общие линии.

Сообщается, что поезд совершил аварийную остановку недалеко от станции "125-я улица" в Гарлеме, повредив пути, сигнальную аппаратуру и стену тоннеля. Причины инцидента пока не установлены, начато расследование. Поступали также сообщения о дыме в тоннеле. Как заявляют власти, небольшое задымление было вызвано искрами от колес поезда при резком торможении.

Пользователи социальных сетей сообщали, что провели более часа в застрявших в тоннеле поездах, пока их не эвакуировали спасатели.