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Американская администрация не собирается представлять доказательства того, что правительственные войска в Сирии располагают химическим оружием и собираются его применять, как утверждает Белый дом.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в ходе брифинга дала понять, что прозвучавшие накануне заявления основаны на разведданных, которые не подлежат рассекречиванию.

Нойерт дала понять, что в Вашингтоне не склонны верить сирийцам, уверяющим, что у них нет химического оружия. "Мы знаем, что в прошлом они убивали своих людей, в том числе женщин и детей. Поэтому когда они говорят, что не готовят атаку, я не думаю, что мы на это купимся", - заявила представитель Госдепа.

"Доказательства не будут обнародоваться, потому что это вопрос разведки. Как вы все знаете, есть много таких вещей, которые становятся известны, но мы не можем приводить подробности. Уверяю, этот вопрос привлек внимание правительства США на самом высоком уровне", - заверила Нойерт.

В ответ на вопрос журналистов о том, могла ли разведка принять за подготовку к атаке какие-либо другие действия сирийских военных, представитель Госдепа США назвала такие рассуждения "гипотетическими". "Из прошлого опыта мы знаем,что сирийский режим использовал химическое оружие против собственного народа, так что, очевидно, в будущем это останется большой проблемой", - напомнила она, добавив, что Вашингтон не в курсе, знают ли российские военные в Сирии о возможной химатаке.

"Мы помним, что в 2015 году сирийский режим был на грани краха. Кто пришел, чтобы спасти его? Россия. И мы - и весь мир - видим, что происходит с Сирией. Россия пришла, укрепила сирийские силы, и с тех пор мы видим смерть и разрушения, которые продолжаются до сих пор. Поэтому когда мы говорим, что Россия будет нести ответственность, мы считаем, что она также сыграла свою роль. Москва оказывает большое влияние на режим Асада, и мы последовательно призываем использовать это влияние, чтобы остановить такую деятельность", - высказалась Нойерт.

Нойерт подтвердила, что незадолго до публикации заявления, в котором Белый дом предупреждает президента Сирии Башара Асада об ответственности за возможную химическую атаку, госсекретарь Рекс Тиллерсон разговаривал по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым. Однако представитель Госдепартамента отказалась сообщать, был ли поднят в ходе этого разговора вопрос о химическим оружии в Сирии.

"Мы знаем, что россияне изложили то, что они считают своей версией, и я не собираюсь вникать в то, что, по нашему мнению, они сказали", - пояснила Нойерт, проигнорировав заявления Москвы о том, что Вашингтон ищет предлог для удара по Сирии.

Также Хизер Нойерт опровергла предположения СМИ о том, что заявление Белого дома о готовящейся химической атаке в Сирии застало врасплох некоторых экспертов из Госдепартамента, и отказалась отвечать на вопрос, собираются ли Госдеп и правительство США исследовать доказательства того, кто несет ответственность за возможную химическую атаку, прежде чем привлекать кого-либо к ответственности.

Добавим, официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил прессе, что США получили разведданные об активной подготовке к химической атаке, которая ведется на авиабазе в Сирии. "Это касается конкретного самолета и конкретного ангара, которые связаны с использованием химического оружия", - цитирует комментарий Reuters. В Пентагоне уточнили, что активность была зафиксирована в последние день-два.

Напомним, администрация Белого дома распространила заявление о возможной подготовке войсками Асада новой химической атаки - наподобие той, что, по мнению Вашингтона, имела место в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В Дамаске опровергли обвинения, а в Москве заявление расценили как возможный предлог для удара по Сирии.

Газета Politico утверждает, что заявление, датированное 26 июня, было подготовлено в большой спешке. По данным издания, не было никаких совещаний, на которых была бы дана оценка данным разведки, а некоторые из правительственных чиновников вообще не имели понятия о том, что происходит.

"Это серьезная проблема эффективной координации, поскольку иногда президент противоречит собственным людям", - отметил бывший советник Барака Обамы Тони Донилон.

В то же время в последующем комментарии Белого дома говорится, что все соответствующие учреждения, включая Госдеп, Пентагон, ЦРУ и Национальную разведку, были вовлечены в ситуацию и участвовали в подготовке заявления. "Если Тиллерсон обладал информацией, а какой-то сотрудник ближневосточного отдела - нет, то ему надо было связаться с Тиллерсоном. Это не их право знать, а его прерогатива делиться информацией или нет", - отметили в Белом доме.