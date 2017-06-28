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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США расширили военное присутствие в Европе до трех бригад, передает корреспондент «Газеты.Ru» из Брюсселя.

«На прошлой неделе я был в Литве и Латвии и увидел, как военнослужащие США из Первой бронетанковой бригады участвуют в военных маневрах с подразделениями других стран Североатлантического альянса. Увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в Европе с двух бригад до трех говорит о стойкой приверженности Вашингтона придерживается принципов помощи другим членам блока», — сказал Столтенберг.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил НАТО в дестабилизации Европы и наращивании военного потенциала.