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Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев, предположительно, находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Life.ru.

По данным издания, Яковлев был госпитализирован в Москве несколько дней назад.

Утверждается, что 47-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние музыканта оценивается как крайне тяжелое.

Информацию о госпитализации Яковлева сайту «Звезда» подтвердили жена другого участника «Иванушек International» Кирилла Андреева Лола Андреева и концертный директор коллектива Олег Головко.

«Мне только сегодня Кирилл сказал, что Олег попал в больницу, очень что-то с ним серьезное, он чуть ли не в реанимации. Сейчас будем узнавать, что именно случилось», – заявила Андреева.

Головко рассказал, что в настоящее время действующие участники группы выясняют, в какой именно больнице находится Яковлев, чтобы поехать туда.

Фото из Twitter