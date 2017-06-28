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Депутаты Сейма Литвы от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас, Витаутас Кернагис, Паулюс Саугардас обратились к премьеру и министру культуры с предложением наказывать штрафами кинотеатры, которые захотят показывать фильмы российского производства, сообщает пресс-служба парламента.

Определять степень «вражеской пропаганды» и выдавать разрешение на показ фильмов российского производства вместо Литовского центра кино должны эксперты из Государственной комиссии по радио и телевидению (LRTK).

По мнению депутатов, Госкомиссия по радио и телевидению сможет более профессионально оценить фильмы российского производства на предмет исторической ценности и наличия «вражеской пропаганды».

«Очевидно, что литовский центр кино при министерстве культуры не в состоянии или же не имеет желания закрыть дорогу враждебной пропаганде России. C появлением такой функции у LRTK они смогут ввести такие санкции, как предупреждение, запрет на показ фильма или же наложение штрафа за фильмы, несущие пропаганду или дезинформацию», — говорится в обращении.

Ранее депутат Сейма Литвы Радвила Моркунайте-Микулинене сочла, что российский фильм «Викинг» может представлять угрозу безопасности страны, так как целью является «оправдание аннексии Крыма и закрепление исторической и законной принадлежности Крыма России».

В феврале в Литве запретили к показу российский фильм о супергероях «Защитники».