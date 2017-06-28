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Европейский союз на шесть месяцев продлил экономические секторальные санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС в среду, 28 июня.

Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года. До этого они были утверждены до 31 июля 2017-го.

Как отмечается, решение было принято единогласно. Это было сделано после доклада президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель на тему выполнения минских соглашений на саммите лидеров стран-участниц ЕС 22-23 июня.

23 июня председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Евросоюз, в очередной раз продлевая антироссийские санкции, идет на поводу у дальнего Запада и загоняет тем самым себя же в тупик.

Днем ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза согласовали решение продлить экономические санкции против России. Мотивом послужило то, что она «в недостаточной степени выполнила минские соглашения», уточнил он.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.