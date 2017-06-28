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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле отнеслись к решению Евросоюза продлить режим антироссийских санкций «негативно и с сожалением», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития учитывало в своих прогнозах социально-экономического развития России продление санкций со стороны Запада.

Совет Европы принял решение продлить санкции против России до 31 января 2018 года. Санкции не были ужесточены, а к существующим ограничениям российская экономика уже адаптировалась.