Кремль отнесся к продлению санкций ЕС "негативно и с сожалением" (1)
В мире | 28 июня 2017 года, 17:44
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле отнеслись к решению Евросоюза продлить режим антироссийских санкций «негативно и с сожалением», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития учитывало в своих прогнозах социально-экономического развития России продление санкций со стороны Запада.
Совет Европы принял решение продлить санкции против России до 31 января 2018 года. Санкции не были ужесточены, а к существующим ограничениям российская экономика уже адаптировалась.
Источник: Газета.ru
Все верно.Как еще относиться к тому когда издеваются над целой нацией.Когда гнобят народ.его экономику и т.д.Ведь даже школьник знает.что государство-это прежде всего народ.Хотя барыги.что гнобят народ санкциями и в Африке барыги.
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