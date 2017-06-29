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Власти США объявили об усилении мер безопасности на авиарейсах из-за рубежа. Эти меры, как отмечается, направлены на то, чтобы на борт самолета не могли попасть взрывчатые вещества.

Расширенные меры безопасности не коснулись, чего опасались многие, запрета на пронос на борт самолета ноутбуков.

В марте этого года США запретили проносить на борт "электронные устройства крупнее смартфона" на рейсах из Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, как подчеркивалось, из опасений, что в таких устройствах могут быть замаскированы бомбы. В то же время, новые меры безопасности предусматривают усиление досмотра на рейсах из всех 105 стран мира, откуда летают самолеты в США.

Авиакомпаниям дано три месяца на подготовку к этим мерам досмотра, иначе им могут быть запрещены полеты в США.

Таким образом, усиленные поверки коснутся пассажиров двух тысяч авиарейсов, ежедневно прибывающих в США из 280 аэропортов мира.