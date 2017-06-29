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Причиной смерти бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева стал отек легких. Об этом сообщает Life.

Издание утверждает, что осложнения возникли на фоне цирроза печени. Состояние Яковлева резко ухудшилось за сутки до смерти. Он скончался в реанимации, так и не придя в сознание.

Олег Яковлев скончался утром 29 июня. Около недели назад он был госпитализирован в одну из московских клиник в критическом состоянии. Сообщалось, что 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее девушка певца Александра Куцевол рассказала журналистам, что причиной смерти Яковлева стала двусторонняя пневмония.

Возлюбленная Яковлева Александра Куцевол в разговоре с "Комсомольской правдой" рассказала о том, что артист не пришел в сознание, пока был в реанимации.

"Человек просто не пришел в себя. Я не могу долго говорить, спасибо", — сказала она.

Коллега и друг Яковлева Кирилл Андреев признался, что новость о смерти музыканта стала для него шоком.

По словам действующего участника "Иванушек" Кирилла Андреева, Яковлев "никогда не имел проблем со здоровьем" и всего за месяц до смерти "был полон сил", но много курил.

Олег Яковлев стал солистом"Иванушек" в 1998 году. В 2012 году он начал сольную карьеру, а в 2013-м окончательно покинул группу.